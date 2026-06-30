După caniculă vin furtunile: Meteorologii prognozează ploi și grindină în toată țara

După mai multe zile de arșiță extremă, R. Moldova se pregătește pentru o schimbare a vremii. Meteorologii anunță ploi, descărcări electrice și, izolat, grindină, pe fondul unui ciclon de instabilitate atmosferică care va traversa teritoriul țării.

Potrivit specialiștilor, valul de căldură începe să slăbească treptat, iar vremea va deveni mai instabilă începând cu 1 iulie.

Șeful de Direcție din cadrul Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, Ghenadie Roșca, a declarat că temperaturile vor scădea ușor, însă instabilitatea atmosferică va crește.

„Pe 1 iulie, temperaturile vor scădea și mai mult, pentru că suntem sub influența unei depresiuni atmosferice joase și valorile termice nu vor depăși 35 de grade. Teritoriul va fi sub Cod Galben. Acest ciclon ne va aduce ploi, iar instabilitatea atmosferică va fi la ordinea zilei. Este posibil să fie și grindină, dar la moment nu putem vorbi cu exactitate”, a precizat Ghenadie Roșca.

Pentru marți, 30 iunie, meteorologii au emis Cod Galben de caniculă pentru mai multe raioane din nordul țării, Cod Portocaliu pentru centrul și o mare parte a teritoriului, iar pentru sudul republicii este valabil Cod Roșu.

În aceste regiuni, temperaturile pot ajunge până la 41 de grade Celsius.

Canicula se va menține și miercuri, 1 iulie, când întreg teritoriul Republica Moldova va fi sub Cod Galben de temperaturi ridicate.

În acest context, Ministerul Sănătății avertizează populația asupra riscurilor de insolație, o urgență medicală gravă care afectează în special copiii, persoanele în vârstă, femeile însărcinate și bolnavii cronici.

Autoritățile recomandă apelarea imediată a serviciilor de urgență dacă o persoană expusă la căldură prezintă febră mare, confuzie, dificultăți de vorbire, dureri de cap, vărsături, convulsii sau pierderea cunoștinței.

Până la sosirea echipajelor medicale, victima trebuie mutată într-un loc umbros și răcorită cu apă sau comprese umede. Administrarea lichidelor este recomandată doar dacă persoana este conștientă.