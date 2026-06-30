Explozie în Monaco: Ar fi fost vizat oligarhul ucrainean Vadim Iermolaiev 

O explozie a avut loc luni seară într-un imobil rezidențial din Monaco, iar trei persoane, despre care informațiile arată că ar fi ucraineni, au fost rănite, potrivit agenției ucrainene de presă Ukrainian National News (UNN).

Potrivit unor relatări din presă, ținta atacului ar fi putut fi fostul oligarh ucrainean Vadim Iermolaiev. Informația este relatată de BFM TV, Monaco-Matin și Nice Matin, citate de UNN.

Conform publicației Nice Matin, este vorba despre un bărbat și o femeie cu vârste cuprinse între 50 și 60 de ani, precum și un adolescent. Toți ar face parte din aceeași familie.

Cel mai probabil o tentativă de asasinat împotriva fostului om de afaceri și oligarh ucrainean Vadim Iermolaiev, explozia a rănit grav adulții, care se află în stare critică, și mai puțin grav un adolescent care îi însoțea și care le-ar fi fost rudă.

Momentan, însă, nu există o confirmare oficială că Vadim Iermolaiev ar fi fost ținta atacului.

Cotidianul francez Le Figaro scrie că imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată un bărbat care a lăsat un rucsac la intrarea într-un imobil rezidențial cu puțin timp înainte de explozie.

Procurorul general al Principatului Monaco, Thibault Stéphane, a declarat pentru publicație că două dintre victime sunt în stare critică. Ziarul mai relatează că persoanele rănite sunt cetățeni ucraineni.

Éric Ciotti, primarul de dreapta al orașului francez Nisa, aflat în apropierea graniței cu Monaco, a scris pe platforma X: „Atacul comis în această seară este o tragedie pentru Monaco.”

Postul francez de televiziune BFM TV, citându-l pe procurorul general al principatului, a descris dispozitivul exploziv drept o „bombă-colet”.

Potrivit anchetatorilor, suspectul a fost surprins de camerele de supraveghere în timp ce lăsa un rucsac în fața clădirii, după care a fugit pe jos în direcția frontierei cu Franța.

Monaco este un microstat fără impozit pe venit, situat pe Riviera Franceză, cunoscut drept un refugiu pentru miliardari și iahturile lor de lux, notează The Guardian.

Explozia produsă într-un imobil rezidențial a fost, „cel mai probabil, un atac”, a declarat pentru AFP ministrul de stat al Principatului, Christophe Mirmand.

Deflagrația s-a produs în jurul orei 21:00, ora locală, într-o clădire rezidențială situată pe o stradă aflată în apropierea graniței cu Franța.

Potrivit autorităților, dispozitivul exploziv conținea șuruburi și alice, iar poliția continuă investigațiile pentru a stabili toate circumstanțele incidentului, mai scrie The Guardian.

„Din câte știu, este pentru prima dată în istorie când un astfel de act are loc în Principatul Monaco”, a declarat Mirmand citat de Euractiv.

Oligarhul sub sancțiuni

Stabilit în Principatul Monaco, Iermolaiev face obiectul unor sancțiuni impuse din decembrie 2023, în baza unei decizii a Consiliului Național de Securitate și Apărare (NSDC), promulgată de președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Potrivit mai multor publicații care citează serviciile de securitate ucrainene, sancțiunile au fost impuse deoarece multimilionarul și-ar fi continuat afacerile cu alcool în Crimeea aflată sub ocupație rusă, mai arată Le Figaro.

Vadim Iermolaiev se afla în apartamentul său împreună cu partenera și fiul lor. Cei trei răniți au fost transportați la spitale din Nisa, aflată la aproximativ 20 de kilometri de Monaco: cei doi adulți au fost internați la Spitalul Universitar Pasteur, iar adolescentul la Spitalul de Copii Lenval, a precizat un purtător de cuvânt al Guvernului din Monaco, mai scrie publicația franceză.

Alte patru persoane au primit îngrijiri medicale la fața locului, printre acestea aflându-se o persoană aflată în stare de șoc și mai multe victime care au suferit tăieturi provocate de cioburile geamurilor sparte de explozie.

Suspectul a fugit

Camerele de supraveghere au surprins un bărbat lăsând un rucsac în holul unui imobil de pe strada Révérend Père Louis Frolla, aflată de-a lungul graniței cu Franța.

Potrivit BFM TV, suspectul purta pantaloni bej, o geacă neagră și o pălărie neagră care îi acoperea parțial fața.

După ce a lăsat rucsacul, bărbatul a fugit pe jos în direcția orașului francez Beausoleil. Coletul-capcană a explodat exact în momentul în care alte persoane intrau în aceeași clădire, fără ca anchetatorii să știe deocamdată dacă acestea reprezentau ținta atacului.

Potrivit ministrului de stat Christophe Mirmand, dispozitivul exploziv conținea, cel mai probabil, șuruburi și alice, ceea ce sugerează intenția de a provoca cât mai multe victime.

„Serviciile de poliție efectuează cercetările și expertizele necesare”, a declarat oficialul.

Măsuri sporite de securitate

În urma atacului, autoritățile din Monaco au întărit măsurile de securitate în principatul deja considerat unul dintre cele mai bine păzite din Europa.

„Este important să colaborăm cu serviciile de informații pentru a identifica anturajul victimelor, pentru a stabili dacă și alte persoane sunt expuse unor amenințări și pentru a ne asigura că astfel de fapte nu se vor mai repeta în Principat”, a declarat Christophe Mirmand într-o conferință de presă susținută târziu în noapte.

Procurorul din Monaco a precizat că la fața locului intervin echipe de genişti și polițiști criminaliști.

Totodată, jandarmeria franceză a instituit filtre de control în zona punctului de taxare La Turbie, aflat la granița cu Monaco.

„Din câte știu, este pentru prima dată în istoria Principatului când are loc un astfel de act”, a declarat ministrul de stat.

În total, aproximativ 50 de pompieri, dintre care zece veniți ca întăriri din Franța, au participat la intervenție. În paralel, 84 de agenți ai poliției din Monaco au fost mobilizați pentru securizarea zonei.

Potrivit unei surse din poliție, autoritățile au activat „Planul Roșu”, protocolul destinat gestionării incidentelor cu numeroase victime, care permite suplimentarea treptată a resurselor de intervenție în funcție de gravitatea situației.

Ministerul francez de Interne a precizat pentru Le Figaro că echipe franceze de salvare au fost trimise în sprijin și că poliția franceză și cea monegască colaborează pentru identificarea și capturarea autorului aflat în fugă.

”Un șoc” pentru Monaco

În timp ce elicopterele survolau cerul Principatului, mulți dintre locuitorii întâlniți de jurnaliști spuneau că le este greu să creadă că un asemenea atac s-a putut produce la Monaco.

„Știam că astfel de lucruri se pot întâmpla în Europa sau în Brazilia, de unde vin eu”, spune Luiz Félipe Iani, în vârstă de 24 de ani. „Dar aici, chiar în Monaco… este un șoc.”

În apropierea locului exploziei, mai mulți locatari așteptau să li se permită să revină în apartamentele lor. O femeie ieșea să-și plimbe câinele. „Nu, nu mi-e frică. Vreau doar să mă întorc acasă”, a spus aceasta.

„Jucam tenis cu prietenii mei când am auzit un bubuit uriaș, urmat de o sirenă asurzitoare”, povestește James, un băiat de 12 ani, încă vizibil marcat de cele întâmplate. „Toți părinții au sunat imediat, pentru că erau foarte îngrijorați”, spune el, în timp ce își urma unchiul printre străzile blocate cu benzi ale poliției.

Primarul orașului Nisa, Éric Ciotti, a calificat pe rețeaua X atentatul drept „o tragedie”.

„Gândurile mele se îndreaptă către victime, familiile lor și poporul monegasc. Întregul meu sprijin se îndreaptă către forțele de securitate și echipele de intervenție mobilizate”, a transmis acesta.

La rândul său, Charles Ange Ginésy, președintele Consiliului Departamental Alpes-Maritimes, și-a exprimat „profunda solidaritate față de victime, familiile lor și poporul monegasc” în fața acestui atac.

Într-un comunicat publicat în cursul nopții, prințul Albert al II-lea al Monaco și-a exprimat compasiunea față de victime și și-a reafirmat sprijinul pentru forțele de ordine.

Suveranul a descris atacul drept „un șoc pentru întreaga comunitate monegască” și a dat asigurări că, sub coordonarea guvernului, toate instituțiile statului cooperează strâns cu autoritățile franceze pentru a stabili cât mai rapid circumstanțele tragediei și pentru identificarea celor responsabili.

Prințul Albert a subliniat că „Principatul Monaco va rămâne unit și hotărât în fața violenței și criminalității”, reafirmând că securitatea comunității a fost și va rămâne o prioritate, indiferent de amenințările cu care se confruntă.