Moscova, ținta unui nou atac ucrainean cu drone: Anunțul primarului Serghei Sobianin

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a anunţat marţi dimineaţă devreme că 46 de drone lansate în direcţia capitalei ruse au fost interceptate, fără a raporta eventuale victime sau pagube până în prezent.

În mesaje succesive pe Telegram, Serghei Sobianin a menţionat nouă valuri de aparate distruse de apărările antiaeriene în timp ce se îndreptau spre oraş, transmite AFP, preluată de Agerpres.

El a precizat că echipele de salvare au fost trimise în zonele unde au căzut resturile, fără a oferi mai multe detalii.

Ucraina şi-a intensificat în ultimele luni atacurile asupra teritoriului rus, inclusiv la Moscova şi uneori foarte departe de frontieră, vizând în mod deosebit infrastructurile de transport şi de stocare a hidrocarburilor, în încercarea de a reduce capacitatea Rusiei de a-şi finanţa ofensiva lansată în februarie 2022. Rusia continuă, la rândul ei, să lovească Ucraina aproape zilnic.