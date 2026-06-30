Zelenski, despre un obiectiv pe care armata rusă îl tot ratează: „S-au lăsat pradă acestei iluzii deja de 15 ori”

De la începutul războiului pe scară largă, armatei ruse i s-au stabilit nu mai puțin de 15 termene limită pentru cucerirea regiunii ucrainene Donețk, a spus liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski.

„Conducerea politică a Rusiei rămâne obsedată de Donbas. Aceștia s-au lăsat pradă acestei iluzii – că vor cuceri integral Donbasul – deja de 15 ori”, a spus liderul ucrainean într-un mesaj video.

Astfel, în primul an de război – 2022, termenele limită au fost 31 martie, apoi 9 mai, 1 iunie, 15 septembrie și 31 decembrie. În 2023, Putin a stabilit încă două termene limită pentru cucerirea Donbasului: 1 martie, iar apoi, când și acesta a eșuat din nou, l-au mutat la 31 decembrie. În 2024, au existat din nou două astfel de termene limită, a declarat Zelenski.

„Ar trebui să se gândească la ce îi așteaptă”

„În 2025, când rușii au încercat să-l convingă pe președintele Trump că Ucraina ar fi urmat să cadă, existau deja trei date finale pentru cucerirea regiunii Donețk, și anume 1 septembrie, 1 decembrie și 25 decembrie. Chiar și în acest an, rușii au amânat din nou data cuceririi regiunii Donețk. La început, stabiliseră termenul limită la 31 martie a acestui an, apoi la 1 septembrie, iar acum termenul limită este 31 decembrie”, a continuat el.

Zelenski afirmă că, dacă Rusia nu pune capăt războiului, va trebui să amâne din nou acest termen.

„Dacă Putin vrea să sacrifice încă un milion dintre soldații săi pentru a continua să se izbească de acest zid, atunci milionul de ruși care nu au fost încă mobilizați în armata rusă și care se ceartă la cozile de la benzinării ar trebui să se gândească la ce îi așteaptă în continuare”, a spus președintele ucrainean.

Ironia unei țări-benzinărie care n-are carburanți

De asemenea, el a făcut legătura între atacurile ucrainene de lungă distanță și presiunea crescândă din interiorul Rusiei, inclusiv penuria de benzină semnalată în mai multe regiuni rusești, potrivit Kyiv Post.

„Putin poate continua la nesfârșit, susținând la televizor că ar avea totul sub control”, a spus Zelenski.

Însă rușii de rând, a adăugat el, pot vedea acum costul real al războiului în timp ce stau la cozi la benzinării în toată țara.

Potrivit liderului ucrainean, războiul Rusiei – pe care Moscova se aștepta odată să-l încheie rapid – se află acum în al cincilea an și a început să o afecteze acasă.

El a subliniat ironia faptului că Rusia, un important exportator de energie, adesea descrisă ca un stat petrolier sau o „benzinărie”, se confruntă acum cu penuria de combustibil pe plan intern.

„Aceasta este o consecință directă a războiului. Una dintre consecințele sale. Și un exemplu al modului în care Ucraina răspunde. Cu precizie. Nu ca niște teroriști.”, a spus Zelenski.