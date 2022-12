„Dușmanii Rusiei” Zelenski, Biden și Pugaciova au devenit decorațiuni de pom de Crăciun într-un oraș din Rusia

Meduza a postat fotografii cu o decorațiune de pom de Crăciun care prezintă imagini cu „dușmanii Rusiei”, printre aceștia se regăsește Volodimir Zelenski, Joe Biden, Emmanuel Macron, dar și cântăreața rusă Alla Pugaciova și soțul ei, Maxim Galkin, relatează Ukrainska Pravda și Hotnews.

Fiecare figurină de hârtie are linii punctate și inscripția „Smulge ceva de pe mine”.

#Russia: in Tver, someone „decorated” the city’s Christmas tree with garland featuring „enemies of Russia” – Biden, Zelensky, Macron and Pugacheva with their genitals drawn on. The vulgar „decoration” was removed after complaints from residents.

📷 RBK / Vot Tak pic.twitter.com/nZVBLNPiEM

— Belsat in English (@Belsat_Eng) December 11, 2022