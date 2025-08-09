Nici ucrainenii nu mai cred în fanteziile incompetentei Oanei Țoiu: Sprijinul cetățenilor din Ucraina pentru continuarea războiului cu Rusia până la obținerea victoriei s-a prăbușit

Un sondaj Gallup arată că sprijinul ucrainenilor pentru continuarea războiului cu Rusia s-a prăbușit.

La mai bine de trei ani de conflict, sprijinul ucrainenilor pentru continuarea luptei până la victorie a atins un nou minim (24%). Anul trecut, aproape 40% dintre ucraineni sprijineau continuarea războiului până la obținerea victoriei.

Procentul din prezent este de aproximativ 3 ori mai mic față de procentul din 2022, când Rusia a invadat Ucraina. Atunci, 74% dintre ucraineni erau în favoarea continuării războiului până la victoria împotriva Rusiei.

În același timp, a crescut foarte mult procentul ucrainenilor care își doresc o negociere rapidă cu Rusia. Dacă în 2022, acești oameni reprezentau doar 22% din populație, acum, procentul a urcat la 69%.

Pe lângă presiunea externă, Volodimir Zelenski se confruntă acum și cu o presiune internă pentru terminarea războiului. Ucrainenii care nu își mai doresc să lupte într-un război de uzură sunt acum o majoritate de care președintele de la Kiev trebuie să țină cont.

Oana Țoiu declara după ce a preluat mandatul de ministru al Afacerilor Externe că România trebuie să treacă de la „a ajuta Ucraina să reziste, la a ajuta Ucraina să câștige“. Se pare că nici ucrainenii nu mai cred în ceea ce spunea Oana Țoiu.