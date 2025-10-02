Echipele de ambulanță răspund anual la aproape un milion de solicitări

Ministerul Sănătății anunță că serviciul ambulanței din Republica Moldova gestionează anual aproximativ un milion de apeluri de urgență medicală.

Această vastă solicitare reflectă rolul critic pe care îl are asistența medicală urgentă în sistemul de sănătate publică și presiunea tot mai mare pe echipele de intervenție prespitalicească.

Datele indică că tipurile de cazuri variază de la urgențe cardiovasculare, neurologice și respiratorii, până la cazuri traumatologice, infecțioase și urgențe toxice. Fiecare apel trebuie evaluat rapid și direcționat pentru intervenție promptă.

Pentru a face față volumului mare de solicitări, autoritățile intenționează să extindă parcul de ambulanțe și să moderneze dotările echipelor, pentru a reduce timpii de reacție și îmbunătăți rezultatele intervențiilor.

Reforma serviciilor de ambulanță este considerată o prioritate, deoarece accesul rapid la intervenția medicală poate face diferența între viață și deces în cazuri critice.