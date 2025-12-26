Economia, pe trend de revenire în 2025, dar sub nivelul din 2021

Economia Republicii Moldova dă semne de revenire în 2025, cu mai mulți indicatori pozitivi comparativ cu anul precedent, însă ritmul de creștere rămâne modest, este opinia expertului economic al Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale „Viitorul”, Veaceslav Ioniță, cu privire la totalurile anului în domeniul economic.

Potrivit lui Veaceslav Ioniță, PIB-ul a crescut cu aproximativ 2,7% în 2025, față de doar 0,1% în 2024. După trei ani de declin, producția industrială a revenit în creștere, cu circa 4–5%. Agricultura s-a aflat, de asemenea, într-un proces de recuperare după scăderea accentuată din anul precedent, înregistrând un avans de 15 la sută.

Exporturile totale de bunuri și servicii au atins un record de circa 6,8 miliarde de dolari, evoluție determinată în special de majorarea exporturilor de servicii, care au depășit pentru prima dată pragul de 3 miliarde de dolari.

Expertul a mai remarcat creșterea salariului mediu lunar, care a ajuns la 15.700 de lei, cu o creștere reală de circa 4%, iar pensia medie pentru limita de vârstă a depășit 4.200 de lei.

Totuși, inflația a rămas peste coridorul țintit de 5%, situându-se la aproximativ 7,3% la sfârșit de an.

Totodată, Veaceslav Ioniță menționează că în pofida acestor evoluții pozitive, Moldova nu a reușit încă să recupereze nivelul economic din 2021, iar ritmul de dezvoltare continuă să fie sub media globală.