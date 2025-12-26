Ambasadorul R. Moldova în SUA s-a întâlnit cu secretarul de stat american Marco Rubio

Ambasadorul Republica Moldova în Statele Unite ale Americii, Vladislav Kulminski, a avut o întrevedere cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio. Potrivit ambasadorului, discuțiile s-au axat pe dezvoltarea relațiilor bilaterale dintre Republica Moldova și Statele Unite, precum și pe perspectivele de cooperare în perioada următoare.

Vladislav Kulminski a menționat că dialogul dintre cele două părți va continua la nivel de echipă, cu obiectivul de a pregăti o viitoare întâlnire care să genereze rezultate concrete pentru ambele state.

La întrevedere au fost prezente și soția diplomatului moldovean, Rodica Kulminski, precum și soția secretarului de stat american, Jeanette Rubio.

„Dialogul va continua la nivel de echipă, cu scopul clar de a pregăti o întâlnire care să aducă rezultate concrete pentru ambele părți. Reprezentarea Republicii Moldova în Statele Unite rămâne o misiune profund personală și responsabilă. Fac acest lucru din respect pentru poporul acestei țări și din convingerea că Moldova merită să fie ascultată, înțeleasă și luată în serios”, a scris Vladislav Kulminski.