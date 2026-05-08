Economia Transnistriei, în colaps

Anularea facilităților fiscale pentru agenții economici din regiunea transnistreană va permite crearea unui fond de convergență, a unui fond de reintegrare socială, care va fi utilizat pentru reintegrarea graduală a cetățenilor de pe malul stâng în sistemul social-economic al Republicii Moldova până în 2030.

În prezent economia din stânga Nistrului a ajuns în colaps și este nevoie de intervenția mai fermă a autorităților. Declarații în acest sens au fost făcute în cadrul emisiunii „Cabinetul din umbră”.

Întrebat de ce fostul președinte Vladimir Voronin a admis acordarea scutirilor fiscale regiunii transnistrene începând cu anul 2001, prejudiciind astfel bugetul cu 5,3 miliarde de lei anual, fostul deputat Dumitru Diacov a declarat că Voronin spera astfel să soluționeze mai rapid problema transnistreană. Acest lucru însă nu s-a întâmplat.

„Câțiva ani de zile am fost președintele unei comisii pentru rezolvarea problemelor transnistrene. Ne întâlneam o dată în două, trei luni de zile cu cei de la Tiraspol. Aveam pe alocuri discuții foarte fierbinți. Apelam în unele cazuri la structurile europene. Dar nu poți compara relațiile Republicii Moldova cu structurile europene de atunci cu cele de acum. Cele de astăzi pregătesc terenul într-un fel. Nouă ne rămâne să demonstrăm că avem voință și să mergem mai departe”, a spus Diacov.

El a apreciat pozitiv anularea facilităților fiscale pentru agenții economici de pe malul stâng, bani care vor fi utilizați pentru reintegrarea economică dintre cele două maluri.

„Cred că toată lumea salută procesul acesta de integrare economică a Transnistriei în procesul economic al Republicii Moldova. Cred că și o bună parte a cetățenilor de pe malul stâng doresc acest lucru pentru că le oferă o posibilitate de integrare generală”, a spus Diacov.

Ștefan Gligor, liderul Partidul Schimbării a subliniat că decizia lui Vladimir Voronin de a oferi în mod unilateral niște avansuri regimului de la Tiraspol, într-un stat decent, acesta ar fi răspuns politic la următoarele alegeri pentru acțiunile sale. „În Republica Moldova acest lucru nu s-a întâmplat pentru că aici paradigma politică este de neînțeles”, a punctat Gligor.

Întrebat de ce tocmai până în 2030 urmează să fie readusă Transnistria în câmpul constituțional economic al Republicii Moldova, deputatul Marcel Spătari a menționat că pentru reintegrarea în sistemul social de pe malul drept a cetățenilor de pe malul stâng sunt necesare anumite costuri.

„Trebuie să înțelegem că această regiune a fost dependentă ani de zile de gazul gratuit rusesc, ei sunt în prag de catastrofă umanitară și soluția cu care vine Guvernul e să finanțeze un Fond de convergență, un fond de reintegrare socială. Noi acum vorbim de taxe, de uniformizarea fiscală, dar trebuie să ne dăm seama că sunt sute de mii de oameni care locuiesc acolo și acești oameni, dacă dorim cu adevărat să reintegrăm țara, trebuie să aibă acces la serviciile publice din Republica Moldova, ceea ce este costisitor. Ei trebuie să aibă acces la sănătate, asistență socială, pensii. Nu putem să luăm banii de la oamenii de pe malul drept și să finanțăm sistemul de protecție socială de pe malul stâng”, a spus Marcel Spătari.

Deputatul a subliniat că această trecere graduală va permite și reintegrarea graduală a cetățenilor de pe malul stâng. Cu cât mai mult va crește colectarea de pe malul stâng, cu atât mai mult va crește integrarea oamenilor din regiunea transistreană.

„Pentru reintegrare acum se poartă discuții, inclusiv despre trecerea la leul moldovenesc. Domnul Chiveri a discutat direct despre aceasta. Din câte îmi dau seama acum concernul Șeriff subvenționează regimul de la Tiraspol pentru că acesta nu mai are încasări bugetare suficiente pentru a plăti facturile sociale. E o interpretare, dar asta am înțeles”, a mai spus deputatul.