Kremlinul a anulat o defilare de Ziua Victoriei. Peskov: Se va desfășura în „format electronic”

Kremlinul a anunţat joi anularea marșului „Regimentului Nemuritor”, o defilare în cadrul căreia ruşii poartă portrete ale rudelor lor care au luptat în cel de-al Doilea Război Mondial şi care se desfăşoară în mod tradiţional de fiecare 9 mai, după parada dedicată victoriei sovietice asupra Germaniei naziste.

„Regimentul Nemuritor va avea un format diferit: un format electronic”, a declarat purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse, Dmitri Peskov, în cadrul conferinţei de presă telefonice zilnice, potrivit EFE.

Preşedintele rus, Vladimir Putin, participă de obicei personal la marş atunci când coloana se apropie de Kremlin, purtând o fotografie a tatălui său, care a fost rănit în război.

Măsura a fost luată din motive de securitate, autorităţile ruse acuzându-l pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski că doreşte să atace atace Moscova cu drone cu ocazia zilei de 9 mai.

Kremlinul a anunţat joi că va lua măsuri suplimentare de securitate pentru a-l proteja pe Putin în timpul festivităţilor de Ziua Victoriei.

Moscova deja a ameninţat cu un răspuns dur Kievul dacă ar îndrăzni să atace parada de 9 mai. Dincolo de un „atac masiv” asupra centrelor de decizie din capitala ucraineană ca represalii, Moscova a recomandat evacuarea angajaţilor ambasadelor şi organizaţiilor internaţionale din Kiev.

De fapt, Zelenski, în cadrul intervenţiei sale de luni la summitul Comunităţii Politice Europene la Erevan, în Armenia, a afirmat: „Rusia a anunţat o paradă pe 9 mai la Moscova fără echipament militar. Dacă acest lucru se va întâmpla, va fi pentru prima dată după foarte, foarte mulţi ani. Nu îşi pot permite echipament militar şi se tem că dronele ar putea survola Piaţa Roşie”.

Rusia, armistițiu de Ziua Victoriei

Moscova a explicat absenţa armamentului greu la defilarea militară din Piaţa Roşie, pentru prima oară din 2007, prin „ameninţarea teroristă ucraineană”, notează EFE.

Ministerul Apărării din Rusia a anunţat săptămâna aceasta o încetare unilaterală a focului de 48 de ore, care va intra în vigoare vineri la miezul nopţii, pentru cea de-a 81-a aniversare a victoriei Armatei Roşii asupra Germaniei naziste.

La fel ca anul trecut, Zelenski nu a susţinut iniţiativa rusă, spre deosebire de recentul armistiţiu de Paştele ortodox, şi a propus în schimb un armistiţiu începând din 6 mai, care a fost ignorat de Moscova.

Anul trecut, deşi părţile nu au ajuns la un acord privind armistiţiul, Kievul a respectat festivităţile ruşilor, iar Moscova a organizat fără incidente o mare paradă în Piaţa Roşie cu ocazia celei de-a 80-a aniversări a victoriei în Marele Război Patriotic, la care au participat aproximativ 30 de lideri mondiali.

Opoziţia rusă din exil susţine că adevăratul motiv al anulării marşului Regimentul Nemuritor nu ar fi frica de dronele ucrainene, ci faptul că la acest marş ar putea ca oamenii să iasă cu portretele soldaţilor ruşi morţi în războiul declanşat de Kremlin în Ucraina, iar numărul mare de victime – ocultat de regim – ar putea să zdruncine societatea rusă în al cincilea de război.

De altfel, războiul din Ucraina depăşeşte deja ca durată Marele Război Patriotic – aşa cum numesc ruşii cel de-al Doilea Război Mondial, care pentru ei a început odată cu invazia Germaniei naziste la 22 iunie 1941 în URSS şi nu la 1 septembrie 1939, ziua invadării Poloniei de către trupele naziste.