Primăria Capitalei a depus o plângere la PG după scandalul deșeurilor de la Băcioi

Primăria municipiului Chișinău a sesizat Procuratura Generală în legătură cu presupuse acțiuni ilegale de îngropare a deșeurilor la Băcioi, pe care le califică drept un pericol pentru mediu și sănătatea populației.

Potrivit municipalității, viceprimarul Victor Pruteanu a depus astăzi un denunț oficial privind ceea ce autoritățile locale numesc „catastrofa ecologică de la Băcioi”.

Reacția vine după ce, în urmă cu două zile, reprezentanții Primăriei au mers la fața locului și ar fi surprins persoane care încercau să îngroape deșeuri. Municipalitatea susține că a solicitat intervenția Poliției și a altor instituții competente imediat după depistarea cazului.

Totodată, autoritățile municipale critică lipsa unor explicații clare din partea instituțiilor centrale și afirmă că există imagini și probe care ar demonstra transportarea și îngroparea deșeurilor pe terenul respectiv.

În acest context, Primăria orașului Chișinău cere investigarea rapidă a cazului, precum și sancționarea tuturor persoanelor responsabile.

Municipalitatea a precizat că va continua să monitorizeze situația și să informeze publicul despre evoluția cazului și măsurile întreprinse.