Fără limba rusă în Parlament. Româna va fi unica limbă de lucru, iar deputații care părăsesc fracțiunile nu vor putea adera la altele

Limba română va fi unica limbă de lucru în Parlament, iar deputații care părăsesc fracțiunile nu vor mai putea adera la alte grupuri parlamentare. Sunt doar câteva dintre prevederile noului Cod privind organizarea și funcționarea Parlamentului, votat în prima lectură de 52 de deputați în ședința plenară de astăzi, transmite Radio Chișinău.

Potrivit unui comunicat al legislativului, printre noutățile propuse se regăsesc prevederi menite să prevină traseismul politic.

Astfel, nu va fi permisă modificarea configurației politice rezultate în urma alegerilor parlamentare. Deputații neafiliați, care au părăsit o fracțiune parlamentară, nu vor putea adera la o altă fracțiune. La fel, nu vor putea fi constituite fracțiuni parlamentare ale partidelor politice care nu au acces în Parlament în urma scrutinului electoral, precum și ale celor interzise sau declarate neconstituționale.

Deputatul socialist, Pavel Voicu, a cerut excluderea proiectului de lege de pe ordinea de zi, invocând mai multe motive, inclusiv necesitatea expertizării actului la Comisia de la Veneția. Propunerea deputatului socialist nu a întrunit însă numărul necesar de voturi.

O altă prevedere stabilește că limba de lucru în Parlament este limba română. Totodată, proiectele de legi și actele normative vor fi redactate doar în limba română, fără obligativitatea traducerii în limba rusă. Autorii inițiativei spun că modificările sunt în concordanță cu deciziile Curții Constituționale și cu prevederile din Constituție.

Cum ne asigurăm că toți deputații vorbesc limba română, a întrebat deputatul PAS, Valeriu Robu, solicitând clarificări privind aplicarea prevederilor din proiectul examinat.

„Proiectul de lege consfințește că limba de lucru în Parlamentul Republicii Moldova este limba română. Cum ne asigurăm că toți deputații vorbesc limba română? Sunt ei obligați să cunoască această limbă? Ar trebui să fie dublată procedura în altă limbă, ținând cont că avem minorități ca ucraineni, găgăuzi, bulgari și dacă cumva utilizarea unei alte limbi a unei minorități, ar discrimina vorbitorii altor minorități? Ce spune Curtea Constituțională în acest sens?”, a declarat Valeriu Robu.

În răspuns, Igor Talmazan, a declarat că limba română este limba oficială a statului, iar prevederile noului Cod doar transpun normele constituționale deja existente. El a explicat că, deși legea privind statutul deputatului nu prevede expres obligația parlamentarilor de a cunoaște limba română, această cerință derivă din statutul de demnitar public și din Constituție.

„Limba oficială este limba de comunicare interetnică, iar limba minorităților naționale nu poate fi impusă în mod organizat și obligatoriu. Respectăm dreptul minorităților naționale, dar în instituțiile publice limba oficială este limba română”, a afirmat Igor Talmazan.

Igor Talmazan a mai spus că deciziile Curții Constituționale au stabilit că statul nu poate oferi un statut privilegiat unei alte limbi în raport cu limbile minorităților naționale și că documentele oficiale ale instituțiilor publice trebuie elaborate în limba română.

Proiectul reglementează și procedura luărilor de cuvânt în ședințele plenare. Durata acestora nu va depăși 5 minute pentru fracțiuni și 3 minute pentru deputați. În cazul declarațiilor pe marginea subiectelor care nu se regăsesc în ordinea de zi, timpul alocat fracțiunilor va fi de 7 minute, iar deputaților – 5 minute.

Proiectul mai propune ca timpul alocat pentru sesiunea de întrebări și răspunsuri în cadrul dezbaterilor să fie de 60 de minute. Timpul alocat va putea fi extins cu votul majorității deputaților aleși.

Proiectul Codului cu privire la organizarea și funcționarea Parlamentului mai stabilește că limba de lucru în legislativ este limba română. De menționat că, la moment, unii deputați adresează întrebări și țin discursuri în plen în limba rusă.

Pentru lectura a doua, documentul va fi comasat cu proiectul de lege cu privire la statutul, conduita și etica deputatului în Parlament.