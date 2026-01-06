Veaceslav Platon a cerut să fie audiat ca martor în dosarul lui Plahotniuc

Veaceslav Platon a cerut instanței să fie audiat în dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc, în calitate de martor, prin videoconferință. Cererea a fost deja depusă pe numele său.

Veaceslav Platon apare în declarațiile mai multor martori care au fost audiați anterior în instanță la solicitarea apărării lui Vladimir Plahotniuc.

Examinarea dosarului „Frauda bancară” continuă astăzi, 6 ianuarie, la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Cauza se află în faza analizării probelor prezentate de apărare. Ședința are loc în lipsa inculpatului, care a cerut să nu fie escortat, invocând necesitatea studierii materialelor din dosar.

În cadrul ședinței din 6 ianuarie este audiată Alina Deleanu, fostă recepționistă la compania Prime Management, entitate asociată cu Vladimir Plahotniuc. Aceasta a mai fost audiată anterior în același dosar, însă atunci a avut calitatea de martor al acuzării.

Tot în această ședință este audiată și Olga Bondarciuc, fostă notară, care a menționat că se află în prezent în căutarea unui loc de muncă.

Ambele persoane audiate au statut de învinuite în dosare conexe, aflate în prezent la etapa urmăririi penale.