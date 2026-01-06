Dronele Rusiei, un pericol la securitatea Moldovei

Arhitectura de securitate a Republicii Moldova se află în proces de transformare, pe fundalul unui context regional instabil, cu atacuri hibride și un război la graniță. Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a declarat, într-un interviu oferit în exclusivitate postului Moldova 1, că modernizarea Armatei Naționale este sprijinită cu fonduri europene ce au depășit 100 de milioane de euro și cu finanțare internă fără precedent.

Echipa Moldova 1 l-a surprins pe șeful Apărării într-o vizită de lucru în batalionul de geniu în timp ce se desfășurau activități de instruire. Ministrul a explicat dificultățile tehnice pe care le întâmpină actualele sisteme de monitorizare în detectarea aparatelor de zbor de mici dimensiuni, în condițiile în care cerul a devenit o sursă de risc.

„Trebuie de înțeles că dronele care sunt folosite acum sunt de diferite dimensiuni și au o suprafață de reflectare relativ mică, dacă e să le comparăm cu avioane, rachete. Respectiv, sunt mai greu de identificat. La fel și altitudinea la care zboară reprezintă o dificultate pentru aceste radare”, a declarat ministrul Apărării, pentru postul public de televiziune.

Nosatîi anunță o integrare obligatorie a instruirii în programul militar și adaptarea la tactici moderne care combină cercetarea și acțiunea ofensivă pentru a spori eficiența operațională.

„Dronele sunt o prioritate pentru dotarea armatei. Instruirea pentru mânuirea dronelor o să fie obligatorie pentru toți militarii, începând cu militarii prin contract până la ofițeri. Am văzut cum dronele au schimbat fața războiului din Ucraina. Avem și drone de cercetare, care oferă posibilitatea de a scana terenul până la o adâncime de un metru, și avem și drone care pot îndeplini misiuni de luptă”, a punctat ministrul.

Pentru a contracara breșele de securitate, autoritățile de la Chișinău au accelerat achizițiile de tehnică de monitorizare performantă.

Ministrul anunță un calendar pentru operaționalizarea noilor sisteme care vor permite o supraveghere mult mai fină a spațiului aerian.

„Următorul radar va fi livrat la începutul anului viitor (n.r. – 2026), până la sfârșitul primului semestru ne propunem să fie operațional. Vom putea detecta obiecte de dimensiuni mai mici, așa ca dronele”, a spus el.