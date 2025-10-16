Economist bulgar: Suntem pe cale de a falimenta, la fel ca România și Franța

Deficitul bugetar real al Bulgariei pentru acest an este de peste 8%, iar țara este pe cale să urmeze scenariile economice negative ale unor țări precum România și Franța. Un semnal de alarmă în acest sens a fost tras de președintele Asociației Capitalului Industrial din Bulgaria, Vasil Velev, la postul public de televiziune, potrivit Rador Radio România.

„De câțiva ani, ne deplasăm pe o traiectorie care va duce la un dezastru. Acest an este crucial pentru noi să facem ajustări”, a declarat Velev. El a subliniat că industria bulgară a revenit la nivelurile de dinainte de 2021, iar ca motiv al stagnării și al plecării investițiilor, a indicat politicile europene „profund greșite”.

La discuție a participat și fosta ministra a Afacerilor Sociale, Hristina Hristova, care a descris dificultățile legate de execuția bugetară 2025 drept o „problemă foarte mare”. Potrivit acesteia, acest lucru ar putea duce la datorii semnificative pentru stat și ar putea complica serios formarea Bugetului 2026 pe baza unor „indicatori foarte slabi”.

„Vă rugăm, nu vă atingeți de sistemul fiscal”

Potrivit lui Vasil Velev, dacă nu se fac ajustări imediate la partea de cheltuieli a bugetului, prejudiciul adus clasei politice în viitor va fi enorm. El a prognozat că „Bulgaria va ajunge inevitabil într-un scenariu românesc, francez, grecesc”, care va necesita înghețarea sau chiar reducerea salariilor și creșterea impozitelor.

În ciuda prognozei sumbre, președintele Asociației Capitalului Industrial din Bulgaria s-a declarat împotriva modificărilor sistemului fiscal. „Dacă există un sistem care funcționează bine în Bulgaria, acesta este sistemul fiscal. Vă rugăm, nu vă atingeți de sistemul fiscal, este în top 5 în Europa”, a subliniat Velev. El este de părere că se colectează suficiente fonduri în buget, dar problema constă în limitarea cheltuielilor.

Critici la adresa bugetului actual

Vasil Velev a fost spus ferm că bugetul adoptat în aprilie este unul „greșit”. De asemenea, el a criticat tendința ca salariile din sectorul public să fie mai mari decât cele din sectorul privat, iar Hristina Hristova a adăugat că termenul limită pentru această tendință este 2026.

Previziunile Asociației Capitalului Industrial de la începutul acestui an indică, de asemenea, un deficit ridicat dacă cheltuielile la bugetul de stat nu sunt reduse.