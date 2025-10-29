Elon Musk lansează Grokipedia, enciclopedia AI care stârnește controverse globale

Elon Musk lovește din nou scena digitală cu o mișcare îndrăzneață și provocatoare: lansarea Grokipedia, o platformă online controlată integral de inteligență artificială. Noua enciclopedie este prezentată ca o alternativă „nepărtinitoare” la Wikipedia, însă decizia de a elimina complet autorii umani a aprins deja dezbateri aprinse la nivel internațional.

Musk acuză Wikipedia de părtinire ideologică și susține că Grokipedia ar reprezenta „o sursă obiectivă și curată de informație”. În realitate, primele articole publicate au trezit suspiciuni: ele promovează viziuni conservatoare și minimalizează rolul fostului președinte Donald Trump în evenimente precum asaltul asupra Capitoliului.

Jurnaliști și experți în dezinformare atrag atenția că lipsa unui proces editorial uman face platforma extrem de vulnerabilă la erori și manipulare. „Verificarea” informațiilor este realizată exclusiv de Grok — chatbotul AI creat de Musk — fără supraveghere independentă sau transparență editorială.

Criticii spun că Grokipedia riscă să devină un instrument periculos de propagandă mascată în sursă „obiectivă”, mai ales într-un an electoral tensionat în SUA. Pe de altă parte, Musk insistă că proiectul este „esențial pentru civilizație” și că AI-ul poate oferi „adevăruri curate, fără filtrul ideologic al elitelor”.

Disputa abia începe, dar experții sunt clari: o platformă de informare fără control editorial uman poate influența masiv percepția publică — mai ales atunci când poartă semnătura unuia dintre cei mai influenți oameni de pe planetă.