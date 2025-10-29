Tot mai mulți copii își pierd vocea în era digitală

Specialiștii din domeniul sănătății trag un semnal serios de alarmă: un număr tot mai mare de copii se confruntă cu dificultăți de vorbire, citire și comunicare, iar părinții nu observă mereu semnele la timp. Era digitală a schimbat profund modul în care cei mici interacționează cu lumea din jur — pentru mulți, tableta și telefonul au devenit principalii „parteneri de joacă”.

Expunerea prelungită la ecrane reduce interacțiunea umană, iar acest lucru are consecințe grave asupra dezvoltării cognitive. Medicii atrag atenția că memoria, gândirea critică și abilitățile sociale sunt direct afectate, iar cazurile de tulburări de comunicare sunt în creștere alarmantă.

În ultimii ani, psihologii și logopezii vorbesc tot mai des despre fenomenul de „autism virtual” — o formă de izolare indusă de utilizarea excesivă a tehnologiei, care afectează limbajul și comportamentul copiilor. Deși nu este o boală în sine, fenomenul are simptome asemănătoare cu tulburările din spectrul autist și necesită intervenție specializată.

Medicii subliniază că primele semne pot apărea chiar de la vârsta de 2–3 ani: lipsa interesului pentru jocurile interactive, evitarea contactului vizual, dificultăți de pronunție sau întârzierea dezvoltării limbajului. Identificarea timpurie și implicarea specialiștilor pot corecta multe dintre aceste probleme înainte ca ele să devină cronice.

Experții avertizează: dacă sunt ignorate, aceste tulburări pot lăsa urme adânci, influențând viața copilului la școală, în relațiile sociale și în carieră. Soluția nu este excluderea totală a tehnologiei, ci limitarea timpului petrecut în fața ecranelor și stimularea interacțiunii umane reale, esențială pentru o dezvoltare sănătoasă.