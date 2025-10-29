Miniștrii PAS din societatea civilă, slab pregătiți! Nu fac față cerințelor guvernamentale

Mai mulți miniștri propuși de premierul desemnat Alexandru Munteanu în noul Guvern sunt experți recunoscuți în domeniile civice. Însă, atunci când aceștia se vor confrunta cu sistemul și cu intrigile guvernamentale, este posibil să nu facă față provocărilor.

Ștefan Bejan a precizat că există candidaturi cu experiență în domeniul civic, dar fără background în structurile guvernamental.

„Am mai avut miniștri care au venit din societatea civilă și s-au ciocnit cu aparatul de stat și intrigile guvernamentale și nu au făcut față”, a precizat expertul.

Potrivit lui Ștefan Bejan, o parte din miniștrii care au fost în Guvernul trecut au făcut față provocărilor și merită să își continue mandatele, cum ar fi cel de la Educație sau Energie. Ultimul chiar a reușit, în opinia sa, să demonstreze că Moldova stă cel mai bine în domeniul energiei pentru îndeplinirea condițiilor de aderare la UE.

Pe de altă parte, expertul susține că alți miniștri au rămas în fotoliile sale fie din cauza că sunt de puțin timp în funcție, fie că „ nu există o coadă mare la ușa Parlamentul cu doritori de a veni în funcții.

Potrivit expertului, noul Guvern este încă o necunoscută pentru public și eficiența reală a acestuia va fi evaluată pe măsură ce noii membri își vor prelua atribuțiile și vor implementa programele guvernamentale.