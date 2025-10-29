Piața imobiliară din Chișinău explodează: salturi de peste 150% în unele zone

Piața imobiliară din capitală trece printr-o transformare accelerată, iar cifrele confirmă: în ultimul an, prețurile locuințelor au crescut cu peste 23%, iar în cartiere precum Aeroport, Sculeni, Durlești sau Buiucani s-au înregistrat creșteri spectaculoase, în unele cazuri de peste 150%. Fenomenul nu este generat de o cerere uriașă, ci de avalanșa noilor proiecte rezidențiale moderne care schimbă radical fața orașului și ridică media generală a prețurilor.

Dezvoltatorii imobiliari mizează pe zonele periferice, transformându-le în poluri atractive pentru locuințe și investiții. Construcțiile rapide, designul modern și facilitățile integrate atrag nu doar cumpărători locali, ci și investitori din diaspora sau fonduri private. Ritmul alert al lucrărilor face ca harta imobiliară a Chișinăului să se redeseneze din temelii.

Infrastructura ține pasul: drumurile sunt modernizate, accesul la transport se extinde, iar cartierele până nu demult periferice devin noduri urbane competitive. Acest proces de urbanizare accelerează valorile de piață și consolidează statutul noilor zone rezidențiale.

Experții imobiliari atrag atenția că apartamentele cu o cameră rămân investiția cu cel mai bun randament, mai ales pentru cei care urmăresc închirierea rapidă sau revânzarea. Zonele cu cel mai mare potențial de creștere în următorii ani sunt Durlești, Telecentru și zona Aeroportului — considerate pariuri sigure pentru investitorii cu viziune.

Tendința este clară: piața imobiliară din Chișinău nu doar crește, ci se transformă strategic. Iar cei care intră acum în joc pot profita de unul dintre cele mai dinamice valuri de dezvoltare urbană din ultimul deceniu.