Moldovenii cer salarii mai mari și acțiuni reale de la noul premier

Așteptările moldovenilor față de noul premier Alexandru Munteanu sunt clare și ferme: salarii decente, pensii mai mari și soluții concrete pentru problemele sociale. În interviuri recente, oamenii au transmis că un salariu mediu de 20 de mii de lei și o pensie minimă de 5 mii ar asigura un trai decent într-o țară în care prețurile cresc, dar veniturile rămân în urmă.

Cei intervievați au subliniat că prioritățile noului Guvern trebuie să depășească zona strict economică. Domenii precum educația, cultura, infrastructura și protecția socială trebuie tratate cu seriozitate, pentru că lipsa investițiilor în aceste sectoare afectează direct viața oamenilor.

Mulți au transmis și un mesaj personal premierului: să fie mai aproape de cetățeni, să asculte problemele reale și să vină cu soluții aplicabile, nu doar cu promisiuni frumos ambalate. „Vrem fapte, nu vorbe” — este una dintre concluziile care s-au repetat cel mai des.

Deși există o doză de scepticism față de experiența lui Alexandru Munteanu acumulată în afara țării, mulți aleg să spere că această perspectivă nouă va aduce schimbări pozitive. Oamenii vor rezultate rapide și vizibile, nu planuri amânate la nesfârșit.

Mesajul general este simplu și puternic: „Să nu uite de cetățeni.” Pentru mulți, acest guvern reprezintă ultima șansă de a recâștiga încrederea pierdută în clasa politică.