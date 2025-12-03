Emilian Crețu se vrea primar de Orhei: Dacă sunt alegeri noi, eu candidez

După ce primărița municipiului Orhei, Tatiana Cociu, a demisionat din funcție, actorul și influencerul, căruia Maia Sandu i-ar fi propus fotoliu de deputat, Emilian Crețu a spus că vrea să vină el la cârma orașului.

Mai în glumă, mai în serios, acesta a spus că îl avantajează locația, întrucât este aproape de satul de baștină, Negureni.

„Dacă sunt alegeri noi la Orhei, eu candidez la funcția de primar din partea partidului EU, adică eu, Emilian Crețu”, a spus acesta.