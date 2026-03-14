Emilian Crețu, surprins că etapa a doua a proiectului de împădurire a început fără el

Actorul Emilian Crețu s-a arătat nemulțumit de faptul că nu a fost anunțat despre plantarea unei noi suprafețe de pădure în cadrul unui proiect de împădurire realizat împreună cu Ministerul Mediului. Reacția a fost făcută publică într-un mesaj adresat ministrului Mediului, Gheorghe Hajder.

Potrivit lui Emilian Crețu, în cadrul etapei a doua a proiectului urmau să fie plantate aproximativ 30 de hectare de pădure în această primăvară, însă lucrările ar fi început fără ca el să fie informat.

„Împreună cu toți cei care au venit și cu Ministerul Mediului. A doua etapă a acestui proiect erau încă 30 de hectare de pădure pe care trebuia să le plantăm primăvara aceasta. Și vreau să vă zic, dragă guvernare și drag popor, că aceste hectare de pădure se plantează astăzi. Eu nu am fost anunțat. Domnul primar a fost anunțat ieri că vin două ministere să planteze aproape 30 de hectare de pădure”, a declarat Emilian Crețu.

Actorul a menționat că anterior a discutat de mai multe ori cu ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, despre acest proiect și se aștepta să fie informat atunci când urma să înceapă a doua etapă.

„Domnule Hajder, parcă avem numărul unul altuia. Am discutat de mai multe ori că „Emilian, când o să fie etapa a doua o să te anunțăm, o să venim… cum să facem ceva frumos ca să ne vadă lumea cât de frumos transformăm țara aceasta”. Parcă suntem oameni maturi, am făcut aceste lucruri împreună, sau v-ați supărat și acum plantați fără mine?”, s-a întrebat Crețu.

Până în prezent, Ministerul Mediului nu a comentat public declarațiile actorului.

Amintim că astăzi, voluntarii din Republica Moldova și România plantează împreună puieți pe ambele maluri. Acțiunile se desfășoară în circa 90 de localități din toată țara.

În perioada 14 martie – 14 aprilie 2026 vor fi plantate sau reabilitate aproximativ 3.000 de hectare de terenuri în diferite regiuni ale țării. Inițiativa face parte din proiectul privind extinderea și reabilitarea a aproximativ 145.000 de hectare de pădure în următorii ani.