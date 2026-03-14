VIDEO: Incendiu într-un bloc de locuințe din cauza unei explozii

Un incendiu a izbucnit astăzi, în jurul orei 14:00, în urma unei deflagrații, produsă la etajul patru al unui bloc de locuințe de pe strada Constantin Vârnav din Capitală.

La fața locului au intervenit patru echipaje de pompieri, care luptă cu flăcările.

În jurul orei 14:38, incendiul a fost localizat.

Potrivit ofițerului de presă al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Liliana Pușcașu, o persoană a fost preluată de ambulanță și transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

Specialiștii investighează cazul și urmează să stabilească cauza deflagrației.