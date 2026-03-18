Turbina pe gaz donată de Norvegia nu va ajunge în Moldova. Junghietu nu e în stare să o aducă în țară

Livrarea turbinei pe gaz donată de Norvegia către Republica Moldova devine imposibilă din cauza limitărilor logistice. Vina a fost aruncată pe infrastructura deficitară.

Podurile existente în țară nu pot suporta greutatea echipamentului de peste 100 de tone, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în emisiunea „Есть вопросы” de la NewsMaker, pe 17 martie.

„Studiul de fezabilitate a arătat că aducerea turbinei în Moldova va fi extrem de dificilă. Podurile peste Prut și Nistru nu pot susține greutatea acesteia, iar nici ruta prin Ucraina nu este fezabilă”, a explicat oficialul.

Donația norvegiană fusese anunțată acum un an de secretarul de stat al Ministerului Energiei, Constantin Borosan, care preciza că echipamentul urma să fie utilizat pentru producerea energiei electrice, similar cu turbinele din Ucraina.