Alimentarea cu apă din Nistru pentru nordul țării ar putea fi reluată în două zile

Alimentarea cu apă din râul Nistru către nordul Moldovei ar putea fi reluată în două zile. Premierul Alexandru Munteanu a scris acest lucru pe rețelele de socializare.

„De câteva zile (de vineri, 13 martie – „I.”), locuitorii raioanelor Bălți, Soroca, Sângerei și Florești sunt fără apă din rețeaua centralizată de alimentare cu apă. Știm că apa este o necesitate vitală și înțelegem presiunea reală și oboseala acumulată pe care lipsa apei o pune asupra vieții de zi cu zi, de la igienă la îngrijirea copiilor. Echipele noastre lucrează nonstop pe teren, folosind toate resursele disponibile, iar prioritatea noastră este restabilirea alimentării cu apă. Totuși, acest lucru se va face doar în condiții complet sigure pentru sănătatea publică”, a menționat el.

Potrivit acestuia, toate aceste raioane sunt alimentate cu apă de la stația de captare a apei Cosăuți, unde în ultimele zile s-au înregistrat depășiri ale concentrațiilor admise de produse petroliere.

„Ultimele rapoarte arată tendințe pozitive, cu valori de 0,1 mg/l. Dacă testele vor arăta aceleași rezultate sau se vor îmbunătăți în următoarele 48 de ore, vom putea decide reluarea funcționării stației Cosăuți. Este important să existe cel puțin două rezultate consecutive care să respecte standardele, obținute la un interval de cel puțin 24 de ore. Numai așa putem garanta că apa furnizată nu prezintă un pericol pentru sănătate”, a menționat Munteanu.