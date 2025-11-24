Energia rămâne scumpă în Est: cărbunele, războiul și infrastructura blocată țin facturile sus

Est-europenii trebuie să se pregătească pentru ani lungi cu facturi mari la energie, avertizează specialiștii din industrie. Șeful companiei elene PPC, care deține inclusiv fostele active Enel din România, spune că prețul electricității va rămâne mai ridicat în Europa de Sud-Est decât în Vest cel puțin până spre finalul actualului deceniu. Principala problemă este capacitatea limitată de producție, în condițiile în care regiunea încă depinde de centrale vechi, pe cărbune, și avansează lent în dezvoltarea energiilor regenerabile.

Un alt factor major îl reprezintă infrastructura insuficientă. Interconexiunile dintre țările din Est sunt prea puține și suprasolicitate, ceea ce face dificilă importarea energiei ieftine din alte regiuni sau echilibrarea pieței atunci când consumul crește. Fără investiții solide în linii de transport și stații moderne, întreaga piață rămâne blocată, iar prețurile nu pot scădea semnificativ.

Războiul din Ucraina a adăugat presiuni suplimentare. Pe lângă instabilitatea piețelor energetice, viitoarea reconstrucție a țării va genera o cerere uriașă de energie, care va împinge prețurile și mai sus în anii următori. Specialiștii spun că nu este vorba doar despre efectele conflictului, ci și despre cât de multă energie va fi necesară pentru a reconstrui infrastructura, industria și serviciile publice din Ucraina.

Analize independente arată însă că problemele nu sunt cauzate doar de război sau de condițiile internaționale. Țările din regiune au întârziat ani la rând investițiile în producție curată, au amânat reformele din sectorul energetic și au lăsat nevalorificată oportunitatea extinderii energiei regenerabile. Deciziile întârziate, birocrația și lipsa strategiilor pe termen lung au adâncit decalajul față de Vest.

Pentru consumatori, mesajul este simplu și deloc optimist: facturile mari nu pleacă prea curând din regiune. Energia rămâne scumpă atât timp cât producția este insuficientă, infrastructura e blocată, iar modernizarea se mișcă prea încet. Europa de Sud-Est plătește prețul întârzierilor, al dependenței de cărbune și al lipsei de viziune energetică.