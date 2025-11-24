Pod închis la Dondușeni: lucrările Primăriei au lăsat fundația dezgolită și traficul blocat

Un pod din raionul Dondușeni a fost închis de urgență, după ce lucrările de „curățare” a albiei râului Cubolta, efectuate de Primărie, au compromis grav structura de rezistență a construcției. Intervențiile neautorizate au dus la dezvelirea fundației, ceea ce a destabilizat elementele de susținere. Autoritățile au reacționat imediat, avertizând că situația prezintă risc major pentru siguranța publică și necesită măsuri rapide de protecție.

Administrația Națională a Drumurilor a precizat că fundația podului a fost dezgolită atât la una dintre culee, cât și la o pilă, ceea ce afectează stabilitatea întregii construcții. Aceste elemente reprezintă baza structurală pe care se sprijină podul, iar distrugerea lor poate provoca deformări, fisuri și chiar prăbușirea completă. Specialiștii spun că intervențiile necontrolate în albia râului pot provoca eroziuni severe, care atacă direct fundația și compromit durabilitatea oricărei construcții.

Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică a emis prescripție de închidere imediată a podului, după ce expertizele au confirmat că siguranța traficului nu mai poate fi garantată. Circulația auto și pietonală a fost interzisă complet, iar zona a fost marcată ca perimetru periculos. Inspectorii spun că orice traversare ar reprezenta un risc direct pentru viața oamenilor.

Autoritățile transmit că podul va putea fi redeschis doar după lucrări de consolidare realizate conform normelor tehnice, sub supravegherea experților. În paralel, se fac verificări pentru a stabili responsabilitățile Primăriei în această intervenție, deoarece lucrările de curățare a albiei nu au avut autorizare tehnică și nu au respectat normele de protecție a infrastructurii. Inspectoratul spune că astfel de situații apar atunci când se intervine fără proiect, fără autorizație și fără consultarea inginerilor.

Până la remedierea pagubelor, șoferii sunt obligați să folosească rute alternative, iar locuitorii din zonă se confruntă cu dificultăți de transport și acces. Autoritățile atrag atenția că siguranța participanților la trafic este prioritară și că nicio intervenție asupra infrastructurii nu poate fi făcută fără aviz tehnic și supraveghere de specialitate.