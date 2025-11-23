Moldova și România implementează un plan comun împotriva migrației ilegale

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al Republicii Moldova a participat, timp de câteva zile, la Iași, România, la lansarea oficială și la prima ședință a Comitetului Director al proiectului MigraMI – Migrants Management Enhance Initiative. Proiectul urmărește întărirea colaborării transfrontaliere și modernizarea sistemelor de gestionare a migrației.

În cadrul reuniunii desfășurate la sediul ITPF Iași, au fost stabilite structura echipelor mixte de lucru, calendarul activităților, mecanismele de coordonare și un plan comun de intervenție pentru combaterea migrației ilegale.

Bugetul total al proiectului depășește 650 de mii de euro, dintre care 90% reprezintă finanțare externă nerambursabilă, iar restul de 10% este contribuția partenerilor.

Potrivit Poliției de Frontieră, fondurile au fost repartizate astfel: aproximativ 293 de mii de euro pentru ITPF Iași, circa 274 de mii de euro pentru Poliția de Frontieră a Republicii Moldova și în jur de 91 de mii de euro pentru Inspectoratul pentru Migrație din Republica Moldova.

„Implicarea în proiectul MigraMI va permite instituției să își îmbunătățească capacitățile operaționale și să contribuie la aplicarea unor proceduri moderne și coordonate la frontiera comună, pentru reducerea migrației neregulamentare și creșterea siguranței și rapidității controalelor” se arată într-un comunicat de presă.

Inițiativa marchează un pas important către consolidarea securității și dezvoltarea unei cooperări transfrontaliere moderne între Republica Moldova și România.