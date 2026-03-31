Energocom: Moldova are suficiente stocuri de gaze. Rezervele strategice rămân intacte

Republica Moldova dispune, în prezent, de stocuri suficiente de gaze naturale pentru a acoperi necesarul de consum, iar rezervele strategice rămân intacte, oferind garanții suplimentare de securitate energetică, a declarat directorul Energocom, Eugeniu Buzatu, în cadrul emisiunii „Punctul pe AZi”.

Potrivit acestuia, în prezent, stocurile comerciale de gaze – utilizate pentru acoperirea vârfurilor de consum – sunt aproape epuizate, după un sezon rece mai lung și mai intens decât în anii precedenți. Lunile ianuarie, februarie și martie au înregistrat temperaturi scăzute, ceea ce a dus la folosirea acestor rezerve.

În acest moment, compania mai dispune de aproximativ 4–5 milioane de metri cubi de gaze în stocuri comerciale, folosite pentru echilibrarea portofoliului.

În prezent, compania dispune de aproximativ 4–5 milioane de metri cubi de stocuri comerciale, folosite pentru echilibrarea portofoliului, iar situația nu generează motive de îngrijorare.

În același timp, oficialul a subliniat că stocurile de securitate, constituite conform legislației în vigoare, rămân intacte. Acestea pot fi accesate doar în situații excepționale, precum declararea unei stări de urgență, și sunt destinate protejării consumatorilor în caz de criză majoră.

„Stocurile respective urmează sau pot fi accesate doar în urma unei dispoziții sau hotărâri în urma unei crize. Teoretic, în situația asta, când este declarată o stare de urgență, da, ele sunt pasibile de utilizări. Dar nu le utilizăm. Sunt intacte. Sunt stocurile care aparțin tuturor. Stocurile respective au fost recuperate prin costuri tarifare. Sper să nu avem nevoie niciodată să le utilizăm”, a precizat directorul Energocom.

Referitor la îngrijorările apărute în spațiul public privind o eventuală lipsă de gaze sau achiziții la prețuri exagerate, reprezentantul Energocom a dat asigurări că nu există motive de panică. Oficialul a îndemnat populația la calm, subliniind că, în prezent, nu există riscuri imediate privind securitatea livrărilor de gaze naturale.