Sute de angajați de la CFM rămân în concediu forțat până la sfârșitul lunii aprilie

Aproximativ 600 de angajați ai întreprinderii „Calea Ferată a Moldovei” (CFM) vor rămâne în concediu forțat și în luna aprilie, pentru a cincea lună consecutiv. În această perioadă, salariații nu își desfășoară activitatea și primesc doar jumătate din salariu.

Decizia de prelungire a șomajului tehnic a fost luată pe 30 martie, pe fondul majorării prețurilor la motorină, a declarat directorul CFM, Serghei Cotelnic. Potrivit acestuia, măsura este necesară pentru a evita acumularea de noi datorii.

Conducerea întreprinderii susține că aproximativ jumătate dintre angajați vor rămâne acasă și în luna aprilie, în timp ce ceilalți vor continua să lucreze. Oficialii dau asigurări că această soluție este preferabilă concedierilor masive, în contextul reformelor prin care trece compania.

Directorul CFM estimează că aprilie ar putea fi ultima lună în care se aplică șomajul tehnic pentru o parte dintre salariați, în funcție de evoluția pieței carburanților.

Măsura a fost introdusă la sfârșitul anului 2025, în contextul dificultăților financiare ale întreprinderii, marcate de restanțe salariale și scăderea volumelor de transport. Problemele s-au accentuat în ultimii ani, inclusiv pe fondul reducerii tranzitului feroviar din Ucraina.

Potrivit datelor actuale, CFM are circa 3.500 de angajați, iar restanțele salariale se ridică la aproximativ 50 de milioane de lei, în scădere față de peste 200 de milioane de lei înregistrate anul trecut. În prezent, compania achită salariile restante pentru luna februarie.

În încercarea de a reduce presiunea financiară, întreprinderea a scos la licitație vagoane și piese vechi și a inițiat un proces de reorganizare, în urma căruia peste 2.000 de angajați au fost concediați în 2025.