Vizita Maiei Sandu la Helsinki se amână. Care e motivul

Vizita președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, la Helsinki, care urma să aibă loc mâine, 31 martie, se amână pentru o dată ulterioară.

Anunțul a fost făcut de Președinția Republicii Moldova. Într-un comunicat, autoritățile au menționat că deplasarea a fost amânată din cauza unei probleme de sănătate a președintelui Finlandei, Alexander Stubb.

Totuși, vizita oficială în Letonia, prevăzută pentru 1 aprilie, va avea loc conform programului stabilit.

Amintim că șefa statului urma să discute cu cei doi lideri despre consolidarea relațiilor bilaterale și aprofundarea cooperării, cu accent pe securitatea regională și procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.