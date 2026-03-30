Separatiștii nu mai au bani pentru plata salariilor

Timpul.md 30 martie 2026
În regiunea transnistreană a fost modificat modul de plată a salariilor în sectorul bugetar.

Decizia a fost luată pe fondul scăderii încasărilor fiscale la bugetul regiunii. Potrivit noilor reguli, a doua parte a salariului va fi achitată în perioada 21 a lunii curente – 9 a lunii următoare. Anterior, aceste plăți erau efectuate până pe 30 sau 31 ale lunii.

Procedura de achitare a primei părți a salariului rămâne neschimbată — aceasta va continua să fie plătită în perioada 1–20 a lunii.

