Accident fatal la Ștefan-Vodă: Un bărbat a murit în drum spre spital, după ce s-a izbit cu tractorul de un gard, apoi s-a răsturnat

Un bărbat de 51 de ani și-a pierdut viața în urma unui accident rutier produs în localitatea Purcari, raionul Ștefan-Vodă, după ce a pierdut controlul tractorului pe care îl conducea.

„Aseară, în jurul orei 20:20, polițiștii au fost sesizați despre producerea accidentului în localitatea Purcari din raionul Ștefan-Vodă.

Potrivit informațiilor preliminare, un bărbat de 51 de ani, aflat la volanul unui tractor, deplasându-se pe strada centrală din localitate, pe un sector de drum în pantă, într-o curbă ar fi pierdut controlul asupra mijlocului de transport, tamponându-se într-un gard, ulterior vehiculul s-a răsturnat.

În urma impactului, bărbatul a suferit multiple traumatisme și a decedat în drum spre spital”, notează IGP.