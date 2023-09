Erdogan: „În ultimii 50 de ani am stat în pragul Uniunii Europene și în acest moment am încredere în Rusia nu mai puțin decât în Occident”

Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, a declarat că colaborează cu Rusia și are încredere în ea nu mai puțin decât în Occident, informează Rador.

”Nu am niciun motiv să nu am încredere în ei. Pe cât de de încredere este Occidentul, într-atât de încredere este și Rusia. În ultimii 50 de ani am stat în pragul Uniunii Europene și în acest moment am încredere în Rusia nu mai puțin decât în Occident”, a remarcat Erdoğan în cadrul unui interviu difuzat luni de compania de televiziune PBS.

”Jumătate din livrările mele de gaze naturale vin din Rusia, ceea ce înseamnă solidaritatea noastră. Noi facem pași comuni înainte, colaborăm și în domeniul industriei de apărare. Putem să facem toate acestea împreună cu Rusia”, a mai adăugat președintele turc.

De asemenea, după cum a afirmat liderul turc, Ankara și statele membre ale UE au o poziție diferită în ceea ce privește Federația Rusă. ”Rusia este unul dintre vecinii mei cei mai apropiați. Și avem o istorie comună”, a spus Erdoğan.

