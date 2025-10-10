Escrocheria TUX: Poliția a deschis un proces penal

Platforma de „investiții” TUX, care a atras zeci de mii de persoane din Republica Moldova prin promisiuni de câștiguri rapide de până la 4% pe zi, este acum în vizorul oamenilor legii.

Potrivit informațiilor confirmate de Iurie Roșca, șeful Centrului pentru combaterea crimelor cibernetice din cadrul Inspectoratului Național de Investigații (INI), a fost inițiat un proces penal privind activitatea suspectă desfășurată de această platformă, existând temeiuri rezonabile să se creadă că ar fi vorba despre o posibilă fraudă financiară.

„Pot să confirm că există un proces penal inițiat pe faptul activității suspecte desfășurate în cadrul platformei TUX, existând temeiuri rezonabile ce presupun că această schemă de investiții ar putea reprezenta o fraudă”, a declarat Iurie Roșca în cadrul emisiunii „În PROfunzime” de la Pro TV.

Acesta a precizat că până în prezent nu au fost înregistrate plângeri oficiale de la persoane care au suferit pierderi, însă au fost recepționate mai multe sesizări și solicitări de verificare din partea cetățenilor. INI colaborează deja cu Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) pentru a documenta cazul.

„Au fost făcute mai multe solicitări și verificări, inclusiv către CNPF. Deocamdată, nu avem plângeri directe privind pierderi financiare, dar dacă sunt persoane afectate, acestea pot depune plângeri la Poliție”, a explicat Roșca.

Conform datelor apărute în spațiul public, platforma TUX ar fi funcționat ca o schemă piramidală clasică: utilizatorii erau încurajați să investească sume mici, iar la început li se permitea retragerea unor câștiguri pentru a le câștiga încrederea. Ulterior, plățile au fost blocate, iar conturile – înghețate.

În luna octombrie 2025, platforma s-a prăbușit brusc, iar investitorii au primit mesaje prin care li se cerea să depună 100 de dolari SUA pentru a-și păstra conturile active. Se estimează că aproximativ 50.000 de moldoveni ar fi fost implicați în această schemă.