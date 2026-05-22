Escrocherie de 800.000 de lei: Un bărbat, înșelat de falși angajați ai BNM

Un bărbat de 47 de ani a rămas fără 800.000 de lei după ce a fost victima unei escrocherii puse la cale de persoane care s-au prezentat drept angajați ai unei companii de curierat și ai Băncii Naționale a Moldovei. Cazul a fost raportat polițiștilor din sectorul Râșcani al Capitalei.

Potrivit oamenilor legii, victima a fost contactată pe 18 mai de persoane necunoscute, care s-au recomandat drept reprezentanți ai unei companii de logistică și curierat și i-au solicitat codul primit prin SMS.

Ulterior, bărbatul a fost apelat de alte persoane, care s-au prezentat drept angajați ai Băncii Naționale a Moldovei. Aceștia l-au informat că pe numele său ar fi fost contractat un credit fraudulos și, sub pretextul anulării acestuia, l-au convins să contracteze un împrumut real și să transmită banii unor persoane necunoscute.

În perioada 18–20 mai, victima a transmis în trei tranșe câte 400.000, 200.000 și alte 200.000 de lei, prejudiciul total ajungând la 800.000 de lei.

Poliția anunță că persoanele care au preluat ultima tranșă de bani au fost reținute în seara zilei de joi, în municipiul Bălți.

În prezent, oamenii legii desfășoară acțiuni speciale de investigație pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea tuturor persoanelor implicate în schemă.

Poliția îndeamnă cetățenii să fie vigilenți și să nu ofere coduri primite prin SMS sau date bancare unor persoane necunoscute.