Festivalul Internațional de Poezie „Grigore Vieru” a început la Chișinău

Festivalul Internațional de Poezie „Grigore Vieru” se desfășoară timp de două zile la Chișinău și Ungheni, reunind scriitori, critici literari și iubitori de literatură din Republica Moldova, România și Germania. Deschiderea oficială a evenimentului a avut loc pe Aleea Clasicilor din centrul Capitalei.

În cadrul manifestării au fost recitate versuri din creația poetului Grigore Vieru, iar participanții au vorbit despre impactul operei sale asupra literaturii și asupra mai multor generații de cititori.

Scriitorul Arcadie Suceveanu a declarat că Grigore Vieru s-a „clasicizat sub ochii noștri”, subliniind că poetul a fost profund apreciat și citit atât de contemporanii săi, cât și de noile generații.

Fiul poetului, Călin Vieru, a anunțat că ediția din acest an include lansarea mai multor volume dedicate creației lui Grigore Vieru, printre care o traducere în limba germană, lucrări de critică literară și volume realizate de Diana Vrabie și maestrul Pintilie.

Scriitorul Ivan Pilchin a menționat că festivalul are meritul de a readuce poezia în atenția publicului și de a evidenția rolul acesteia în cultivarea solidarității, umanității și sensibilității față de frumusețea și fragilitatea lumii.

La rândul său, Filomena Corbu a declarat că fiecare ediție a festivalului reprezintă o confirmare a posterității literare a lui Grigore Vieru și a locului important pe care acesta îl ocupă în cultura română.

În cadrul evenimentului, elevii Liceului „Prometeu-Protalent” au susținut un scurt recital din creația poetului.

Cea de-a XVIII-a ediție a Festivalului Internațional de Poezie „Grigore Vieru” este organizată de Centrul Cultural-Științific „Grigore Vieru” din Chișinău și Asociația Culturală „Feed Back” din Iași, în parteneriat cu instituții culturale și academice din Republica Moldova și România.

Programul festivalului include întâlniri literare, conferințe, recitaluri, lansări de carte și evenimente artistice. Unul dintre momentele importante ale ediției din acest an va avea loc la Centrul de Cultură și Artă „Ginta Latină”, unde este organizată Gala Premiilor Festivalului Internațional de Poezie „Grigore Vieru”.