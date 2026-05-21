Opoziția a blocat tribuna Parlamentului și a părăsit ședința în semn de protest

Deputații din opoziție au blocat tribuna Parlamentului și au părăsit ulterior ședința în semn de protest, după ce deputatul Partidului Democrația Acasă, Alexandru Verșinin, a fost lipsit de dreptul de a lua cuvântul pentru trei ședințe plenare.

Decizia a fost anunțată în debutul ședinței de către șeful Legislativului, Igor Grosu, care a precizat că sancțiunea a fost aplicată în urma unei ședințe anterioare, când Verșinin ar fi făcut afirmații insultătoare la adresa fracțiunii PAS.

În reacție, deputata Partidului Comuniștilor, Diana Caraman, a cerut o pauză și a propus convocarea unei reuniuni a tuturor fracțiunilor parlamentare pentru a discuta situația creată în plen.

După reluarea ședinței, mai multe fracțiuni de opoziție, inclusiv socialiștii, reprezentanții fracțiunii Alternativa, deputații din fracțiunea Democrația Acasă și cei ai Partidului Politic Partidul Nostru au blocat tribuna Parlamentului, acuzând guvernarea de cenzură și de restrângerea dreptului la liberă exprimare. Ulterior, aceștia au părăsit plenul în semn de protest.