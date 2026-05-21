Copiii cu dizabilități vor primi un ajutor anual de 3.000 de lei

Copiii cu dizabilități vor beneficia, în luna iunie, de un ajutor financiar suplimentar în valoare de 3.000 de lei. Un proiect de lege care prevede acest lucru a fost votat în prima lectură de 53 de deputați.

Inițiativa legislativă aparține deputatei Ludmila Adamciuc din Fracțiunea parlamentară „Partidul Acțiune și Solidaritate”.

Potrivit notei de fundamentare, proiectul urmărește consolidarea protecției sociale pentru familiile care îngrijesc copii cu dizabilități, prin compensarea cheltuielilor suplimentare legate de îngrijire, recuperare, mobilitate și integrare socială. Totodată, inițiativa are drept scop îmbunătățirea nivelului de trai și promovarea incluziunii sociale a copiilor cu nevoi speciale.

Astfel, în fiecare an, în luna iunie, copiii cu dizabilități vor primi o alocație suplimentară de 3.000 de lei. De acest sprijin vor beneficia 13.582 de copii. Plata va fi acordată automat, fără necesitatea depunerii unei cereri. Pentru implementarea proiectului, din bugetul de stat vor fi alocate peste 41 de milioane de lei.

Potrivit legislației, copiii cu dizabilități beneficiază, până la împlinirea vârstei de 18 ani, de o alocație socială echivalentă cu pensia minimă pentru persoanele cu nevoi speciale. În prezent, copiii cu dizabilități severe primesc o alocație lunară de 2.448,50 de lei, cei cu dizabilități accentuate – 2.285,27 de lei, iar copiii cu dizabilități medii – 1.632,34 de lei.

După examinarea în lectura a doua, prevederile vor intra în vigoare la 1 iunie 2026.