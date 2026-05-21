Jurnalist rus, în delegația R. Moldova la Eurovision. TRM: A fost acreditat oficial

Un jurnalist rus cunoscut în comunitatea Eurovision a făcut parte din delegația R. Moldova la Eurovision Song Contest 2026, deși Federația Rusă rămâne exclusă din competiție după invazia la scară largă a Ucrainei. Este vorba despre Artur Gasparian, comentator rus al Eurovisionului și jurnalist la publicația rusă „Moskovski Komsomoleț”.

Potrivit informațiilor publicate, Gasparian nu este la prima participare în delegația Moldovei. Acesta a mai fost acreditat și în 2022, anul în care Rusia a fost exclusă din concurs, precum și în 2023.

Conform răspunsului oferit pentru sursa citată de Veronica Cojocaru, șefa delegației Moldovei la Eurovision 2026 și angajată a Teleradio-Moldova, Artur Gasparian a fost acreditat în calitate de jurnalist și cetățean armean al portalului „Come to Armenia”, prezentat drept o platformă despre turism.

„Artur Gasparian este un jurnalist acreditat Eurovision de peste 20 de ani, cunoscut în comunitatea internațională Eurovision și prezent constant la competiție din partea diferitor platforme media internaționale”, a declarat Veronica Cojocaru.

Totuși, pe portalul indicat nu au fost publicate articole despre Eurovision 2026, iar ultimele materiale cu tematică muzicală datează din 2020. În același timp, pe pagina sa de Facebook, Gasparian indică faptul că locuiește la Moscova și publică frecvent postări din capitala Rusiei.

Potrivit materialului, jurnalistul rus este un apropiat al lui Serghei Orlov, unul dintre producătorii muzicali implicați mai mulți ani în selecția națională Eurovision din Moldova. Orlov a confirmat că îl cunoaște de mult timp pe Gasparian, însă a refuzat să ofere alte detalii, motivând că este încă angajat al TRM până la 31 mai 2026.

Artur Gasparian este cunoscut în presa rusă ca „expert Eurovision” și a comentat frecvent proiectele susținute de interpretul rus Filip Kirkorov pentru R. Moldova. În anii 2018, 2020 și 2021, Kirkorov a fost implicat în proiectele trupelor și artiștilor care au reprezentat Moldova la Eurovision, inclusiv DoReDos și Natalia Gordienko.

În perioada desfășurării Eurovision 2026 la Viena, Gasparian a făcut postări despre reprezentanții Greciei și Bulgariei, țări cărora Moldova le-a acordat puncte în finală.

Potrivit listei prezentate de Veronica Cojocaru, delegația Moldovei la Eurovision 2026 a fost formată din 25 de persoane, inclusiv reprezentanți TRM, artiști, personal tehnic și jurnaliști. Printre reprezentanții mass-media incluși în delegație s-au numărat Artur Gasparian, Alexei Marciuc de la Noi.md și Andrei Roizman, prezentat drept reprezentant al presei specializate Eurovision din Luxemburg.

Șefa delegației a explicat că procesul de acreditare pentru Eurovision presupune mai multe etape, inclusiv aprobarea șefului delegației naționale, validarea de către Uniunea Europeană de Radio și Televiziune și verificări suplimentare de tip vetting.