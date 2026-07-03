Escrocherie în numele BNM: Un suspect, prins după ce a ridicat 140.000 de lei

Un bărbat de 59 de ani din raionul Ialoveni a fost reținut în flagrant de ofițerii de investigație din Comrat, fiind bănuit de implicare într-o schemă de escrocherie în care victimele sunt induse în eroare de persoane care se prezintă drept angajați ai Băncii Naționale a Moldovei.

Potrivit Poliției, suspectul ar fi acționat împreună cu alte persoane care au contactat telefonic un bărbat de 42 de ani și, folosind pretexte false, l-au convins să transmită 140.000 de lei în numerar.

Oamenii legii au intervenit imediat după ce suspectul a preluat banii, reținându-l în flagrant. Întreaga sumă a fost recuperată și ridicată de polițiști, urmând să fie restituită persoanei prejudiciate.

Pe caz a fost deschisă o cauză penală pentru escrocherie săvârșită de două sau mai multe persoane, cu cauzarea unui prejudiciu considerabil.

Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore, iar oamenii legii continuă investigațiile.