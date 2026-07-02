Verșinin: Propun denumirea „Comisia boroboațelor” pentru investigarea întreprinderilor de stat

Deputatul Partidului „Democrația Acasă” (PPDA), Alexandru Verșinin, a făcut o remarcă ironică în timpul dezbaterilor privind constituirea Comisiei de anchetă pentru examinarea activității întreprinderilor de stat. Acesta a propus, în glumă, ca structura să fie denumită „Comisia de anchetă a boroboațelor”.

„Oameni buni, vedeți că ne-am învățat lecția. Prima propunere este să-i dăm o denumire acestei comisii – comisia de anchetă a boroboațelor”, a declarat Verșinin.