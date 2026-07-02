Bilanțul victimelor atacului din Kiev a crescut la 21 de morți și 85 de răniți

Bilanțul victimelor atacului rusesc asupra Kievului a crescut la 21 de morți și 85 de răniți, inclusiv doi copii, iar echipele de intervenție continuă operațiunile de salvare printre ruine.

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a declarat zi de doliu pentru vineri în capitala ucraineană în memoria victimelor. Drapelele vor fi coborâte în bernă, iar evenimentele de divertisment au fost interzise.

Pe parcursul zilei de joi, armata rusă a lansat noi atacuri asupra altor regiuni ucrainene. Serviciul de Stat pentru Situații Excepționale a Ucrainei a raportat că bombardamentele au vizat regiunile Herson, Nikolaev și Donețk, provocând victime și pagube la infrastructura civilă.

În Nikolaev, dronele rusești au avariat cinci locuințe și au rănit trei oameni. Atacurile au provocat totodată incendii de vegetație pe suprafețe extinse. Iar în Herson și Donețk, dronele au vizat autoturisme civile, în urma atacurilor fiind rănite două persoane.