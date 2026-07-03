R. Moldova, printre sursele principale ale contrabandei cu țigări din România

Piața neagră a țigaretelor din România s-a menținut la un nivel relativ constant în luna mai 2026, reprezentând 10,5% din consumul total. Potrivit unui studiu realizat de compania de cercetare Novel Research, nivelul este cu 0,4 puncte procentuale mai mic decât în februarie 2026, însă cu 1,6 puncte procentuale mai mare față de mai 2025, când era de 8,9%.

Datele arată că produsele provenite din R. Moldova continuă să aibă o pondere semnificativă pe piața neagră din România, chiar dacă aceasta este în scădere. Directorul general al Novel Research, Marian Marcu, a declarat că cea mai mare creștere a contrabandei a fost înregistrată în nord-estul României, unde piața neagră a urcat cu 6,6 puncte procentuale, până la 14,7%.

În schimb, în sud-vest s-a înregistrat o scădere de 5,5 puncte procentuale, până la 9%.

Potrivit studiului, cea mai mare pondere regională a pieței negre este în sudul României, unde aceasta ajunge la 17%.

„Din punctul de vedere al provenienței produselor, prima sursă pentru piața neagră din România continuă să fie Bulgaria cu 27,7%, deși se află în scădere cu 3,1 puncte procentuale. Ponderea produselor provenite din Republica Moldova continuă să scadă în mai cu 3,2 puncte procentuale până la 15,1%”, a declarat Marian Marcu.

Reprezentanții industriei tutunului spun că fenomenul rămâne unul sensibil și afectează atât bugetul de stat, cât și piața legală.

British American Tobacco, prin vocea directorului pentru afaceri externe pentru Europa de Sud-Est, Ileana Negulescu, a menționat că autoritățile române au confiscat în prima jumătate a anului aproximativ 100 de milioane de țigarete de contrabandă, cu o valoare estimată la 66,7 milioane de lei.

Potrivit acesteia, zona de nord-est a României rămâne vulnerabilă, fiind alimentată de fluxuri din R. Moldova și producție din Ucraina.

La rândul său, directorul Corporate Affairs & Communications al JTI România, Moldova și Bulgaria, Antonio Vencesla, a subliniat că fenomenul continuă să pună presiune pe veniturile statului și pe echilibrul pieței legale.

Acesta a pledat pentru politici fiscale predictibile și adaptate realităților economice.

Și reprezentanții Philip Morris România au atras atenția asupra impactului economic al contrabandei. Directorul External Affairs, Roxana Pîntea, a declarat că reducerea fenomenului necesită o abordare integrată, bazată pe aplicarea legii, cooperare instituțională și politici fiscale echilibrate.

La rândul său, directorul de țară al Imperial Brands România, Gerald Tijssen, a declarat că o scădere sub pragul de 10% ar putea indica un trend real descendent.

Potrivit acestuia, piața neagră alimentează crima organizată, afectează dezvoltarea economică și generează pierderi bugetare importante.

Datele autorităților române arată amploarea fenomenului. Inspectorul general al Poliției de Frontieră Română, Cornel Laurian Stoica, a anunțat că în primele cinci luni ale anului au fost confiscate aproximativ 790.000 de pachete de țigări, estimate la 18,6 milioane de lei.

În aceeași perioadă, au fost ridicate peste 1,1 tone de tutun vrac și aproximativ 130 de kilograme de tutun pentru narghilea.

De asemenea, Poliția Română a descoperit, în primele cinci luni din 2026, peste 42 de milioane de țigarete și peste 9 tone de tutun.

Directorul Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, Dobre Aurel, a precizat că lupta împotriva contrabandei cu tutun rămâne o prioritate.