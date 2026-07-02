PAS a votat crearea unei comisii de anchetă, după scandalul MoldATSA. PPDA: Îl propunem pe Radu Marian, avem încredere în el

Parlamentul a aprobat constituirea Comisiei de anchetă pentru examinarea activității întreprinderilor de stat. Inițiativa vine în contextul scandalului de la MoldATSA și are drept scop investigarea modului de administrare a întreprinderilor de stat, identificarea eventualelor nereguli și formularea unor recomandări pentru îmbunătățirea guvernanței acestora.

„Comisia de anchetă este formată din 11 deputați. În funcția de președinte al Comisiei a fost desemnat deputatul Dinu Plîngău din Fracțiunea parlamentară „Partidul Acțiune și Solidaritate”.

Pe parcursul activității sale, Comisia va verifica dacă fondurile publice și patrimoniul de stat au fost administrate în conformitate cu prevederile legale. Totodată, membrii acesteia vor analiza eventualele prejudicii aduse întreprinderilor de stat și vor evalua eficiența autorităților publice competente în prevenirea și identificarea abaterilor sau a eventualelor abuzuri comise de administratorii acestor întreprinderi.

Membrii Comisiei de anchetă vor examina, în mod special, cazurile în care au fost angajate persoane cu încălcarea procedurilor legale și a principiilor meritocrației, profesionalismului și integrității. De asemenea, Comisia va examina nivelul remunerației administratorilor și al angajaților întreprinderilor de stat, precum și situația întreprinderilor aflate în procedură de insolvabilitate sau care înregistrează pierderi financiare.

Comisia de anchetă va prezenta, în termen de 60 de zile, un raport privind rezultatele activității sale. Documentul va include propuneri de perfecționare a legislației, măsuri pentru consolidarea mecanismelor de control asupra activității întreprinderilor de stat, precum și soluții pentru protejarea angajaților întreprinderilor aflate în proces de insolvabilitate”, menționeză responsabilii.

Comuniștii au refuzat să participe, iar PPDA l-a propus, ironic, pe Radu Marian ca membru în comisie: „Avem încredere în el”.