Escrocherie protejată de stat și BNM! De la 10.000 la 36.000 de lei: Cum cresc exploziv datoriile la creditele rapide

Un bărbat din Republica Moldova s-a trezit că trebuie să restituie 36.000 de lei după ce a contractat un credit nebancar de doar 10.000 de lei, un caz care scoate în evidență riscurile creditelor „rapide” și practicile abuzive din sectorul microfinanțării.

Potrivit avocatului Ion Cobîșenco, dobânda anuală efectivă a împrumutului a depășit 260%, ceea ce a dus la acumularea unei datorii de 26 de mii de lei doar din dobânzi, la care s-a adăugat suma inițială împrumutată. În cele din urmă, clientul a reușit, în instanță, să reducă suma totală la nivelul creditului contractat, după ce s-a constatat că legislația a fost aplicată eronat de compania de creditare.

Avocații atrag atenția că astfel de situații nu sunt izolate. Dobânzile practicate de unele organizații de creditare nebancară pot ajunge la 300%, 400% sau chiar 700% anual, iar penalitățile de întârziere, de până la 3% pe zi, pot duce la creșterea rapidă și disproporționată a datoriei.

Specialiștii spun că principala problemă este graba cu care oamenii semnează contractele. Deși legea oferă un termen de până la 15 zile pentru analizarea condițiilor de creditare, mulți clienți acceptă ofertele în aceeași zi, fără a înțelege clauzele, inclusiv comisioanele ascunse sau penalitățile.

Și autoritățile confirmă fenomenul. Vicepreședintele Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), Adrian Gheorghiță, susține că mulți consumatori realizează costurile reale abia când trebuie să achite ratele și solicită ulterior verificarea contractelor. În cazurile în care sunt depășite limitele legale, CNPF poate dispune restituirea sumelor achitate peste valoarea creditului.

La sfârșitul anului trecut, în urma unor controale, instituția a obligat trei companii de microfinanțare să restituie aproximativ 195 de milioane de lei pentru aproape 3.200 de credite.

De asemenea, Banca Națională a Moldovei a aplicat recent o amendă de peste trei milioane de lei unei companii din sector, una dintre cele mai mari sancțiuni din domeniu.

În prezent, în Republica Moldova activează circa 100 de companii de microfinanțare. Pentru a ajuta consumatorii să evite supraîndatorarea, CNPF a lansat și un calculator online al dobânzii anuale efective, disponibil pe site-ul instituției.

Experții avertizează că, în lipsa unei analize atente a contractelor, creditele rapide pot transforma împrumuturi mici în datorii de câteva ori mai mari, cu consecințe financiare grave pentru consumatori.