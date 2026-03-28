Edineț: Români de pe ambele maluri ale Prutului au celebrat 108 ani de la Unire

Zeci de români de pe ambele maluri ale Prutului s-au reunit la Edineț pentru a marca 108 ani de la Unirea Basarabiei cu România, moment istoric decis de Sfatul Țării.

Evenimentul a debutat cu intonarea imnurilor de stat ale Republicii Moldova și României, într-un gest simbolic ce a evidențiat legăturile culturale și istorice dintre cele două maluri ale Prutului.

Participanții, îmbrăcați în costume tradiționale, au asistat la un program artistic susținut de ansamblul „Ciocârlia”, care a readus în prim-plan valorile autentice ale folclorului românesc. Manifestarea a inclus și momente dedicate memoriei poetului Grigore Vieru, simbol al identității culturale românești.

Reprezentanți ai autorităților locale și invitați din România au subliniat importanța unității culturale și a colaborării dintre cele două state. Viceprimarul municipiului Râmnicu Sărat, Florian Nicolae, a declarat că evenimentele din 1918 continuă să unească generațiile, dincolo de granițe.

La rândul lor, participanții au evidențiat rolul limbii, tradițiilor și valorilor comune în consolidarea relațiilor dintre românii de pretutindeni, subliniind că aceste legături nu pot fi separate de bariere administrative.

Primarul municipiului Edineț, Constantin Cojocaru, a făcut apel la sinceritate și responsabilitate în discursul public, în contextul actualelor provocări regionale.

Totodată, a fost evidențiat sprijinul constant oferit de România Republicii Moldova, inclusiv prin proiecte de dezvoltare în domenii precum educația, infrastructura și energia. Potrivit datelor prezentate, doar în 2025 au fost aprobate 68 de proiecte, în valoare de aproape 5 milioane de euro, prin Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova.