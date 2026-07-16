Escrocii au sunat de 87 de ori într-o zi. Nicio tentativă nu le-a reușit

În ultimele 24 de ore, Poliția nu a înregistrat niciun caz nou de fraudă telefonică, un semnal încurajator care, potrivit oamenilor legii, reflectă efectul campaniilor de informare și vigilența sporită a cetățenilor. Cu toate acestea, alte două escrocherii comise anterior au fost raportate abia acum, prejudiciul total fiind de 105.600 de lei.

Potrivit Poliției, cele două victime au sesizat autoritățile cu întârziere, deși faptele au avut loc anterior.

Totodată, datorită vigilenței și reacției prompte a cetățenilor, 87 de tentative de fraudă au fost împiedicate înainte ca escrocii să provoace pagube.

În acest context, Poliția îndeamnă oamenii să rămână prudenți și reamintește că băncile nu solicită telefonic transferuri de bani sau coduri de securitate.

De asemenea, oamenii legii recomandă să nu fie oferit acces la telefon și să nu fie instalate aplicații la solicitarea unor persoane necunoscute. Totodată, cetățenii sunt îndemnați să nu transfere bani unor persoane pe care nu le cunosc.

În cazul în care suspectează o tentativă de escrocherie, oamenii sunt sfătuiți să întrerupă imediat apelul și să apeleze Serviciul unic de urgență 112.