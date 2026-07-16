Renato Usatîi a plecat de la consultările cu Tofan, după ce premierul desemnat a întârziat

Consultările premierului desemnat Vasile Tofan cu fracțiunea parlamentară Partidul Nostru nu au avut loc. Prim-ministrul susține că a întârziat la ședință un un minut, iar când a intrat în birou, deja nu mai era nimeni. De cealaltă parte, liderul formațiunii, Renato Usatîi, declară că la 12:34 a părăsit sala.

„Am întârziat un minut la consultările cu fracțiunea condusă de Renato Usatîi ce urmau să aibă loc la 12:30, venind de la întâlnirea precedentă cu agricultorii, care a durat peste timpul alocat. Îmi pare rău că această întârziere i-a determinat pe domnul Usatîi și colegii săi să plece. Oamenii așteaptă rezolvarea problemelor în mod constructiv, nu artificii politice. Sper că totuși vom găsi timp reciproc, pentru că avem de discutat teme importante pentru cetățeni, indiferent de ce partid au votat”, a scris Vasile Tofan pe rețelele sociale.

De cealaltă parte liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a menționat că s-a pregătit pentru consultări.

„Noi ne-am pregătit. Din partea lor nu am văzut acest lucru. Am văzut că nu-i nimeni la 12:30.(…) Plus program noi nu am primit”, a declarat deputatul, menționând că problema nu a fost în întârziere și oră, ci în faptul că lista cu miniștri înaintați pentru formarea Guvernului nu era pregătită.

„La ora 12:30 nu era nimeni și noi am plecat. Problema nu este ora. Dacă vorbim despre constructivism, constructiv ar fi fost să existe programul de guvernare și lista candidaților la funcțiile de miniștri”, a spus liderul Partidului Nostru.